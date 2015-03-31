В Украине в медучреждениях взято на учет более 200 тыс внутренних беженцев

В Украине на учет в учреждениях здравоохранения взято более 200 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра - руководитель аппарата Минздрава Украины Алена Терещенко.

"На сегодняшний день за медицинской помощью обратилось 126 тыс. взрослых внутренне перемещенных лиц, из них поставлено на учет более 85 тыс. Детей обратилось за медицинской помощью более 80 тыс., на учет, согласно заявлениям, стали более 52 тысяч", - сказала Терещенко.

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"И хорошая новость: у внутренне перемещенных лиц родилось более 3 тыс. младенцев. Все новорожденные и их матери даже без документов получили надлежащую медицинскую помощь", - добавила замминистра.

*** Согласно оперативной информации Межведомственного координационного штаба, на 31 марта из Крыма и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы переселены 810 тыс. 60 человек.

По данным пресс-службы Министерства социальной политики, по состоянию на 30 марта взяты на учет 1 млн 198 тыс. 156 переселенцев, или 880 тыс. 421 семья из Донбасса и Крыма.