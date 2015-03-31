Более 70 тыс. детей из Донбасса проживают за пределами своих населенных пунктов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра образования и науки Павел Полянский сообщил во время брифинга.

"Около 46,5 тыс. детей из Донецкой области проживают и учатся за пределами своих населенных пунктов. Причем около 10,6 тыс. - в пределах Донецкой области. В других областях, а также частично за рубежом, эта доля небольшая - около 26 тыс. детей школьного возраста и почти 7,5 тыс дошкольников. Луганская область имеет меньшее количество школьников и детей в детских садах. В общей сложности более 26,5 тыс. детей школьного и дошкольного возраста покинули свои населенные пункты ... В другие области из Луганской области выехали около 15 тыс. детей ", - сказал он.

Также Полянский сообщил, что на территории, контролируемой украинскими властями, в Донецкой области проживает более 9,3 тыс. выпускников-одиннадцатиклассников, в Луганской - около 3,5 тыс.

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"Вместе с тем на территориях, захваченных российскими войсками и террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР" в Донецкой области - более 4,5 тыс. детей, которые должны в этом году идти в 11-е классы, и около 3 тыс. - в Луганской области ", - сказал Полянский.

Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, по состоянию на 30 марта 2015 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 198 тыс. 156 переселенцев, или 880 тыс. 421 семью из Донбасса и Крыма. 355 тыс. 648 семей обратились за назначением пособия, 323 тыс. 198 из них такая помощь уже назначена. Всего же получателям перечислено 754, 6 млн. грн.