В Луганском медицинском университете избрали нового ректора

Чк сообщили УНИАН в Минздраве, согласно статье 42 Закона Украины «О высшем образовании», 27 марта 2015 года в Государственном учреждении "Луганский государственный медицинский университет" (ЛГМУ) состоялись выборы ректора.

Из 77 человек, которые имеют право принимать участие в выборах, проголосовали 75 представителей медицинского университета, что составило в процентном соотношении 97,4% избирателей.

По результатам голосования претендент на должность ректора ЛГМУ Игорь Иоффе получил 61 голос избирателей, что составляет 79,2% голосов избирателей, которые имеют право участвовать в выборах.

Кандидатура Игоря Иоффе Игоря полностью соответствует требованиям статьи 42 Закона Украины «О высшем образовании»: гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком, имеет стаж научно-педагогической деятельности более 10 лет, ученая степень доктора медицинских наук, ученое звание профессора.

Напомним, учитывая сложную общественно-политическую ситуацию на Востоке страны, Луганский государственный медицинский университет временно функционирует в г.Рубижное.