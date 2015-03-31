Лишь треть жителей оккупированного Донбасса живет на доходы от постоянной работы

Лишь 32% жителей оккупированного Донбасса живет на доходы от постоянной работы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко во время круглого стола «Гуманитарная карта Донбасса: потребности местных жителей и переселенцев», инициированного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

По ее словам, источники доходов разнообразны – это и работа, в том и числе и разовая, и пенсии, и оставшиеся сбережения, и гуманитарная помощь, которую четверть опрошенных назвали очень важной, запасы продуктов и вещей.

«Когда мы говорим об основных источниках дохода, лишь треть опрошенных назвали работу своим основным источником дохода. 19% говорят о пенсии, все остальные являются зависимыми от помощи родственников, сбережений, гуманитарной помощи, разовых подработок. Люди в основном заняты в сфере услуг, торговле, транспорте (44%), в промышленном производстве, строительстве и связи (35%), то есть там, где есть «живые» деньги, активность», - сказала Харченко.

Она подчеркнула, что практически полностью утратили активность сферы финансового, информационного секторов, сферы права, IT.

По словам научного сотрудника КМИС Дарьи Пироговой, опрос свидетельствует, что на оккупированных территориях Украины продолжает работать бюджетная сфера, торговля.

«Люди работают до сих пор на больших предприятиях, на шахтах как легальных, так и нелегальных. Часть людей работает на постоянной основе, работают государственные учреждения, некоторые предприятия. Однозначно, что не в полном объеме и заработная плата стала меньше и объемы работы – с полной рабочей недели перешли на трехдневную или двухдневную неделю. Все отмечают, что большим подспорьем является гуманитарная помощь, особенно продуктовая, потому, что это то, без чего нельзя существовать и то, что нельзя купить при маленькой зарплате или ее вообще нет. Потому очень много людей практически живут только за счет гуманитарной помощи», - сказала Пирогова.

Также она рассказала, что информанты отмечали, что «на улицах оккупированных населенных пунктов значительно увеличилось количество людей, которые просят милостыню».

Гуманитарная карта ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей была разработана по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В основе карты - данные социологического исследования КМИС, проведенного в марте 2015 года. Ключевой аспект нового исследования - оценка потребностей жителей Донбасса в динамике (предыдущие исследования проводились в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2014 г.), а также потребности переселенцев внутри Донбасса.

В опросах, проведенных с октября 2014 г. по март 2015 г., изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, ситуации с работой медицинских, образовательных учреждений, коммуникаций.