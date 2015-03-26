На оккупированных территориях Донетчины и Луганщины остается 28 детдомов семейного типа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая.

Она сообщила, что из Донецкой области в другие регионы Украины была обеспечена перевозка 41 детского дома семейного типа, в которых в общей сложности воспитываются 484 ребенка.

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"30 подопечных Дружковского детского дома-интерната перевезены в Тернопольскую область, - сказала Быстрая.

В то же время, отметила она, до сих пор на территории Донецкой области, контролируемой террористическими группировками, продолжают функционировать 18 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 104 ребенка. Также в 142 приемных семьях там воспитывается 216 детей.

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"В пределах Донецкой области из интернатных учреждений, которые находятся в районе проведения антитеррористической операции, временно было перемещено 1322 подопечных и воспитанников в интернатные учреждения системы социальной защиты населения, находящиеся на территориях, подконтрольных украинскому правительству", - сказала Быстрая.

Из Луганской области, сообщила Быстрая, в другие регионы переехал 21 детский дом семейного типа, в которых воспитываются 111 детей, а также 61 приемная семья, где воспитываются 106 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Она отметила, что на оккупированной территории Луганской области продолжают функционировать 10 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 59 детей, и 80 приемных семей со 129 детьми.