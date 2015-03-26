Занятия пилатесом нормализуют работу сердечно-сосудистой системы

Заниматься пилатесом может каждый, вне зависимости от возраста и веса. Существуют комплексы упражнений, созданные специально для беременных, пожилых, детей. В общем-то, если человек способен выйти из дома и дойти до автобусной остановки, этого уровня физической подготовки будет достаточно, чтобы справиться с упражнениями.

В первую очередь он показан для комплексного лечения болезней спины. Во время занятий снимаются мышечные спазмы и зажимы, а благодаря укреплению мышц, которые поддерживают позвоночник, система является отличной профилактикой остеохондроза, радикулита и межпозвонковых грыж.

Пилатес – один из немногих видов физической активности, который разрешен и даже рекомендован при артрозах и артритах. Не создавая чрезмерной нагрузки, он развивает подвижность суставов, а также поддерживает их функциональное состояние.

Пилатес будет полезен пожилым людям, страдающим остеопорозом. Упражнения укрепляют мышцы и улучшают координацию движений, а это служит для профилактики падений и, как следствие, переломов.

Во время занятий тренируется дыхательная система, нормализуется деятельность сердца, тонус сосудов. Благодаря пилатесу нередко стабилизируется артериальное давление.

Так как во время занятий мы глубоко дышим, в организм поступает больше кислорода, ускоряется обмен веществ и быстрее происходит выведение из организма токсинов и продуктов распада. Кроме того, большое количество кислорода и концентрация на укреплении мышц живота способствуют похудению, особенно в области талии.

Единственное противопоказание к занятиям – астма в период обострения, но и в этом случае можно выполнять упражнения под надзором опытного инструктора.