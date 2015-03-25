Как побороть стресс - 6 действенных советов

Мы расстраиваемся, когда кофе невкусный и нервничаем, опаздывая на работу. В нашей голове постоянно рой мыслей, мы думаем о предстоящем отпуске и несданном вовремя отчете, о лишних килограммах и неудачных свиданиях, и много еще о чем. И в качестве бонуса, можно получить нервный срыв, если не научимся контролировать этот процесс.

Глубоко вдыхай и читай наши простые советы о том, как избежать стрессовых ситуаций в жизни, пишет lady.tochka.net.

Девушкам не всегда нужен повод для грусти. Поэтому, иногда полезно пропустить это состояние через себя и как результат - от легкой депрессии не останется и следа. Но не нужно затягивать, погрустила день, максимум два, и достаточно, твой лимит на этот месяц исчерпан.

Увлечься страстно чем-то - один из лучших способов поднять себе настроение. Подумай, о чем ты давно мечтаешь, там, где-то в закромах твоей головы, точно есть мысли о занятиях танцами или испанском языке, а может ты всегда хотела узнать больше о культуре амишей и творчестве Сальвадора Дали. Так у тебя будет возможность, и даже место, где ты сможешь отвлечься от мирской суеты.

Если ты еще никогда не была на настоящей чайной церемонии, самое время попробовать. Считается, что буддийские монахи пили чай во время медитаций и даже подносили его Будде. С помощью такого ритуала ты точно достигнешь своего дзен.

О пользе спорта не стоит даже писать, ведь все мы и так знаем, что это лучшее средство от всех бед. Но в нашем случае, нужно что-то новенькое, интересное и неизведанное. Тайский бокс, танцы на пилоне, fly йога или тверк, что угодно.

Позитивные мысли и визуализация – это прекрасное сочетание позволит тебе с головой уйти в мир твоих грез и желаний. Сделай mood board, который в любую непогоду сможет поднять тебе настроение одним своим видом и напомнит о том, сколько еще хорошего, тебя ждет в обозримом будущем.

Учись контролировать свои мысли и состояние, не волнуйся напрасно и не растрачивай силы, энергию по пустякам. Умей правильно оценивать ситуацию и думай над своим отношением к ней. Далай Лама говорил : «Eсли проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если её решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно», а рациональное зерно можно найти во всем.