В 2014 г. в Украине заметно увеличилось количество детей, которые ощущают растерянность

В 2014 году в Украине заметно увеличилось количество детей, которые ощущают растерянность в условиях нестабильной политической ситуации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным международного женского правозащитного центра «Ла Страда - Украина», в прошлом году по сравнению с 2013 годом на 15% выросло количество консультаций детей по психологическому здоровью (одиночество, различные страхи и т.п.), на 4, 4% - по половому воспитанию, на 3,3% - по физическому здоровью и проблемам зависимостей. Это свидетельствует о растерянности детей в условиях нестабильной политической ситуации, повышении уровня их страхов, повышении уровня тревоги и неуверенности в себе.

По информации «Ла Страда - Украина», в течение 2014 году на Национальную детскую «горячую» линию поступило 27 тыс. 73 звонка на 31,3% больше, чем в 2013 году. На рост количества звонков повлияло несколько факторов: увеличение времени работы линии; влияние социально-политической ситуации в Украине на эмоциональное состояние детей, желание подростков понять влияние сегодняшних событий на будущее.

Больше всего звонков от детей поступило из Львовской (16,7%), Киевской (13,8%) и Харьковской (11,2%) областей. Меньше всего - из Сумской (0,2%), Черниговской (0,5%) и Кировоградской (0,7%) областей. Такая диспропорция, по мнению специалистов международного центра, не говорит о более эффективной работе в регионах с наименьшим показателем звонков, а скорее говорит о низком уровне осведомленности детей из указанных областей о существовании детской «горячей» линии или недостаточном понимании ими сути понятия «нарушение прав человека».

На Национальную «горячую» линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации в прошлом году поступило 7 тыс. 725 звонков, что на 8,9% больше, чем в 2013 году.

Наибольшее количество звонков поступило из Киева (19,9%), Харьковской (11,8%), Киевской (10,9%), Донецкой (7,4%), Львовской (5,9%) областей. Меньше всего обращались жители Сумской (0,5%), Черновицкой (0,6%), Тернопольской (0,9%), Ривненской (1%) и Херсонской (1%) областей. Такая диспропорция тоже свидетельствует о низком уровне осведомленности о существовании таких «горячих линий».

Новой категорией звонков на Национальную «горячую линию» в 2014 году стали звонки от внутренне перемещенных лиц и жителей Донецкой и Луганской областей. Их число в прошлом году составило почти 6 тыс., в том числе те, кто планировал выехать на безопасную территорию Украины.