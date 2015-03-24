Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта - в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Читайте такжеКаждый день в Европе туберкулезом заболевает 1000 человек - ВОЗ

Этот День был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — IUATLD) и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН. Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. В настоящее время ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов человек, большинство из которых — жители развивающихся стран. Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем (Фото: Puwadol Jaturawutthichai, Shutterstock) В 1993 году ВОЗ официально рекомендовала стратегию DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) — непосредственно контролируемое (наблюдаемое) лечение короткими курсами химиотерапии — как новую стратегию борьбы с туберкулезом. Основными принципами DOTS являются: — политическая поддержка; — диагностика через микроскопию; — надежная поставка лекарств; — контроль за лечением; — регулярная оценка результатов.

Читайте такжеУкраина - страна с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом

DOTS — это стратегия против эпидемии туберкулеза, так как она позволяет выявлять и излечивать больных, наиболее опасных для окружающих. Возможно излечение 92-95% заболевших туберкулезом. Внедрение DOTS — это спасение множества людей от смерти, болезни и страданий, обусловленных туберкулезом. Принципы стратегии DOTS универсальны для любой страны. В настоящее время эта стратегия успешно внедряется более чем в 180 странах мира, и благодаря ей 22 миллиона человеческих жизней было спасено. Туберкулез излечим, и работа в данном направлении ведется постоянно, но, по мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для обнаружения, лечения и излечивания каждого пациента.

Читайте такжеООН обеспокоена прекращением лечения в Украине больных ВИЧ и туберкулёзом

Из 9 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных не проходят лечение. Поэтому целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является прежде всего повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по ее ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней.