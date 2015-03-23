Германия примет на лечение еще 17 тяжелораненных бойцов АТО

Германия примет на лечение еще 17 тяжелораненных бойцов нтитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На днях в Германию отправились на лечение 17 украинских военных, получивших тяжелые ранения во время боевых действий на востоке Украины», - отметил он.

Лысенко напомнил, что немецкие врачи оказали квалифицированную помощь уже нескольким десяткам украинцев.

Кроме того, благодаря договоренностям между немецкой и украинской властью, ФРГ предоставит хирургическое и медицинское оборудование для военного госпиталя в Запорожье.

Также 21 раненного украинского воина уже готовы принять больницы в Греции.