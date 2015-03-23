Германия примет на лечение еще 17 тяжелораненных бойцов АТО
15:21, 23 марта 2015Страна
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Немецкие врачи оказали квалифицированную помощь уже нескольким десяткам украинцев
Также 21 раненного украинского воина уже готовы принять больницы в Греции / Фото: УНИАН
Германия примет на лечение еще 17 тяжелораненных бойцов нтитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На днях в Германию отправились на лечение 17 украинских военных, получивших тяжелые ранения во время боевых действий на востоке Украины», - отметил он.
Лысенко напомнил, что немецкие врачи оказали квалифицированную помощь уже нескольким десяткам украинцев.
Кроме того, благодаря договоренностям между немецкой и украинской властью, ФРГ предоставит хирургическое и медицинское оборудование для военного госпиталя в Запорожье.
Также 21 раненного украинского воина уже готовы принять больницы в Греции.
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