Кабмин упростил регистрацию препаратов для лечения ВИЧ и туберкулеза
16:22, 18 марта 2015Страна
135
Об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Квиташвили
Александр Квиташвили / Фото: УНИАН
Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее регистрацию ряда медицинских препаратов, среди которых лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Квиташвили.
"Приняли... упрощенную регистрацию препаратов от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и так далее", - сказал Квиташвили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter