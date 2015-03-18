Кабмин упростил регистрацию препаратов для лечения ВИЧ и туберкулеза

16:22, 18 марта 2015
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Об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Квиташвили

Александр Квиташвили / Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее регистрацию ряда медицинских препаратов, среди которых лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Квиташвили.

"Приняли... упрощенную регистрацию препаратов от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и так далее", - сказал Квиташвили.

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