Кабмин упростил регистрацию препаратов для лечения ВИЧ и туберкулеза

Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее регистрацию ряда медицинских препаратов, среди которых лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Квиташвили.

"Приняли... упрощенную регистрацию препаратов от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и так далее", - сказал Квиташвили.