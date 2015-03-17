Система регистрации лекарственных средств будет упрощена - Квиташвили

Система регистрации лекарственных средств будет упрощена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили на брифинге в Кабинете министров.

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По его словам, Минздрав подготовил ряд постановлений, что дает возможность закупать лекарства по упрощенным схемам.

«Будет ликвидирована 5-летняя перерегистрацию лекарственных препаратов, зарегистрированных в странах Евросоюза, Австралии, Америке. Мы упрощаем систему регистрации. Это была инициатива фармбизнеса и мы пошли навстречу», - сказал Квиташвили.

Он также отметил, что в Минздраве решили отойти от ценорегулирования.

«Мы введем новую систему, более гибкую и более либеральную, которая даст возможность медицинским учреждениям закупать необходимые лекарства по упрощенным схемам», - отметил министр.