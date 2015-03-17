Система регистрации лекарственных средств будет упрощена - Квиташвили
Минздрав подготовил ряд постановлений, что дает возможность закупать лекарства по упрощенным схемам
Система регистрации лекарственных средств будет упрощена.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили на брифинге в Кабинете министров.
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По его словам, Минздрав подготовил ряд постановлений, что дает возможность закупать лекарства по упрощенным схемам.
«Будет ликвидирована 5-летняя перерегистрацию лекарственных препаратов, зарегистрированных в странах Евросоюза, Австралии, Америке. Мы упрощаем систему регистрации. Это была инициатива фармбизнеса и мы пошли навстречу», - сказал Квиташвили.
Он также отметил, что в Минздраве решили отойти от ценорегулирования.
«Мы введем новую систему, более гибкую и более либеральную, которая даст возможность медицинским учреждениям закупать необходимые лекарства по упрощенным схемам», - отметил министр.