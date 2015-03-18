За минувшие сутки в зоне АТО 5 военнослужащих получили ранения
15:10, 18 марта 2015Страна
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Об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко
За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, 5 получили ранения / Фото: УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, 5 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки в результате активных обстрелов мы потеряли одного военнослужащего, еще пятеро получили ранения», - сказал он.
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