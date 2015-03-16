НАТО предоставит раненным бойцам АТО качественные протезы и психологическую помощь

НАТО будет предоставлять раненным бойцам АТО возможность получить качественные протезы и психологическую и реабилитационную помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве народный депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук по результатам работы делегации Верховной Рады в штаб-квартире и международном секретариате Парламентской ассамблеи НАТО».

«Отдельно был поднят вопрос помощи нашим ветеранам, которые будут возвращаться из зоны АТО и имеют как ранения, так и увечья, с целью восстановления функционального состояния и возвращения к нормальной жизни», - отметил Тетерук.

«Принято решение об усилении работы программы, которая будет предоставлять возможность получить современные качественные протезы тем военнослужащим, кто потерял конечности, и оказывать помощь как психологическую, так и реабилитационного характера с целью возвращения наших военнослужащих к нормальной жизни в результате полученных стрессов», - сказал Тетерук.