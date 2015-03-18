Реабилитационый массаж улучшает функции внутренних органов

Приемы такого массажа помогают уменьшить болевой синдром, улучшают кровообращение, помогают восстановить утраченные рефлексы, улучшить питание тканей и функции внутренних органов, повысить мышечный тонус и нормализовать артериальное давление. Такая процедура снизит психоэмоциональное и мышечное напряжение, способствует профилактике болезней сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и мочевыделительной систем, а также опорно-двигательного аппарата. Все это способствует быстрейшему восстановлению и реабилитации организма.

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Реабилитационный массаж позволяет воздействовать на опорно-двигательный аппарат с помощью ручных приемов и специальных приспособлений (массажеров), используемых с определенной интенсивностью при воздействии на глубокие ткани. В реабилитационном массаже применяются элементы техники классического и тайского массажа, а также авторской методики (SPA-реабилитационный массаж) с уклоном на разработку суставов.

Результат индивидуален, но обычно выражен. При проработке крупных мышц реабилитационный массаж оказывает укрепляющее действие на мышечную ткань, повышает тонус, раскрывает сальные и потовые железы и улучшает их работу. Благодаря насыщению тканей кислородом происходит быстрое восстановление здоровья.