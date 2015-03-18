Фармацевтический рынок в Украине дестабилизирован - эксперты

Об этом представители фармацевтического бизнеса заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Они отметили, что в Украине отсутствуют реформы здравоохранения, фармацевтический рынок находится в состоянии дестабилизации (из-за отсутствия дерегуляции и гармонизации с законодательством ЕС), в то же время в Министерстве здравоохранения кадровые решения принимаются непрозрачно.

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Представитель Ассоциации производителей лекарств Украины Анатолий Редер отметил, что фармбизнес надеялся на процессы дерегуляции, освобождение от коррупции, процессы движения к европейским ценностям.

«Мы очень активно включились в эти процессы. В прошлом году все участники рынка предприняли решительные шаги для того, чтобы максимально способствовать дерегуляции рынка, максимально содействовать прозрачным отношениям всех участников и привести к прогнозируемому, системному движению вперед. К сожалению, и импортеры, и отечественные производители лекарств (а это рынок более 40 миллиадов гривень) констатируют, что действия нашего регулятора - Министерства здравоохранения, нам не совсем понятны », - сказал Редер.

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Он выразил обеспокоенность по поводу того, что Минздрав не хочет сотрудничать с участниками фармацевтического рынка.

«Мы обеспокоены также тем, что нас не слышат. Мы представляем профессиональную часть этого рынка.Работаем здесь уже много лет и никуда не собираемся уходить, будем продолжать здесь работать. Однако большинство наших предложений и обращений остаются без ответа », - сказал Редер.

Он считает, что инициатива чиновников Минздрава объединить Госслужбу лекарственных средств и Государственный фармакологический центр в единый орган приведет к коррупции.

«Каждый раз, когда такая инициатива появлялась, когда были попытки создать монопольный коррумпированный орган на фармрынке ... Мы с удивлением об этом узнали.Это для нас было неожиданностью. Минздрав в лице заместителя не понимал нас, не слышал наших доводов.В конце концов, этот законопроект снят. Но мы обеспокоены, чтобы его опять не начали проталкивать », - сказал Редер.

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Он подчеркнул, что многие законодательные акты «застряли» в Минюсте и в Минздраве, в частности, до сих пор не решен вопрос процедурного совершенствования для подтверждения надлежащей производственной практики (GMP) в Украине для производителей стран ЕС, которые уже прошли инспекцию в ЕС и соответствуют GMP (приказ Минздрава № 1130), нет изменений в приказ Минздрава №237 о применении на практике 7% НДС для операций по поставке препаратов для клинических испытаний и т.п

«Сегодня мы получаем только отписки. И непрозрачность и отсутствие движения к дерегуляции приведет к резким жестким последствиям на рынке», - отметил Редер.

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Представители фармбизнеса обратились к президенту Украины взять под личный контроль вопросы проведения реформ в здравоохранении, в частности в фармотрасли, а также просят о встрече с президентом и премьер-министром для обсуждения ситуации и путей выхода из нее.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года министр здравоохранения Александр Квиташвили заявлял, что благодаря дерегуляции рынка цены на лекарства могут быть снижены до 30%, а Украинцы получат доступ к качественным препаратам лучших мировых брендов. Он также отмечал, что снижение стоимости импортируемых лекарств, можно ожидать в конце текущего года в случае принятия в ближайшее время Верховной Радой Украины необходимого закона.