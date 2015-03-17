Украинские больницы переведут на новую систему финансирования

С мая украинские больницы будут переходить на новую систему финансирования - глобальный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, в медицинских учреждениях будет внедрена электронная система отчетности.

«Мы будем вводить онлайн статистику. Это будет закодированная информация о количестве людей, которые нуждаются в чем-то. Все больницы будут переходить на отчетность в едином онлайн режиме. Невозможно переходить на медицинское страхование, не имея адекватную статистику», - сказал министр.

Он отметил, что новая система отчетности покажет, какое количество услуг предоставляется по всей стране в больничных сетях, какие это услуги, какое количество пациентов ими пользуется.

«Начинаем собирать статистику заново, по правильным методам, чтобы появился хороший базис для расчета услуг, которые государство будет оплачивать, это очень важно. Мы работаем с большой группой экспертов, которые будут делать расчеты по протоколам лечения. И естественно, нужно адаптировать эти протоколы к европейским стандартам», – сказал министр.

Он проинформировал, что будут также менять строительные стандарты по медицинским учреждениям – пока существуют старые нормы, «современную больницу в Украине построить сегодня нельзя.

Также Квиташвили заявил, что уже в апреле будут введены новые подходы по госзакупкам.

«Пройдет ревизия всех госпрограмм. Мы будем максимально упрощать и разгружать систему, чтобы закупить максимальное количество качественных медикаментов. Мы надеемся, что через месяц мы введем еще больше изменений в госзакупки, чтобы была возможность напрямую договариваться с производителями по ценам. Также будет запущена электронная система тендеров», - сказал министр.