Латвийские офтальмологи обеспечат протезирование глаз 60 украинским раненным

Латвийская клиника «Лаборатория протезирования глаза Валтера» проведет 60 протезирований в Украине участникам Майдана и участникам АТО, а также детям, пострадавшим в результате боевых действий на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель этой клиники Валдис Валтер.

Он подчеркнул, что в Латвии «очень лично восприняли проблемы Украины», поскольку понимают, что аналогичные события могут быть и в Латвии, и в Литве, и в других странах.

Поэтому, по его словам, было принято решение помочь Украине. Валтер подчеркнул, что он в Украине сможет принять 30 пациентов, которым сделают индивидуальные глазные протезы, а также приблизительно 35 пациентов, которым будут сделаны временные послеоперационные протезы.

Завкафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков отметил, что стоимость одного протезирования составляет от 800 до 1000 евро. По его словам, латвийские коллеги будут делать эти операции бесплатно на привезенных ими материалах. По его словам, также 5 тяжелых пациентов отправят в Латвию, где им будут проведены сложные пластические операции, чтобы подготовить к глазному протезированию.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько на сегодня, участников Майдана и пострадавших в зоне АТО требуют глазного протезирования, Рыков сказал, что, по информации, собранной из всех клиник Украины, «во время Майдана было удалено около 28 глаз (он подчеркнул, что говорится около, поскольку точной зафиксированной информации нет — УНИАН)», а также необходимо протезирование около 100 участникам АТО - по разной информации, это число колеблется от 88 до 103 человек.

Говоря о ранениях, Рыков подчеркнул, что «в основном это прямые пулевые ранения».

По его словам, во время Майдана против активистов применялись пластиковые пули длиной 3,5 сантиметра, а «длина глаза 2,5 сантиметра», поэтому не только выбивало глаза, но и были ранения самой орбиты глаза. Рыков также добавил, что много есть случаев тяжелой контузии, когда разрывает глаз.

Он подчеркнул, что латвийские протезы очень качественные - «это высококачественное стекло, где слеза химически не влияет на это стекло, то есть не окисляется и выглядит как живой глаз».

По его словам, сегодня в Украине не делают протезирования, когда поврежден не только глаз, но и часть лица. Он подчеркнул, что такие сложные процессы делают в Латвии. При этом он добавил, что украинские медики смогут присутствовать при приеме доктора Валтера и набираться опыта.

Исполняющий обязанности главного врача Центра микрохирургии глаза Наталия Обухова подчеркнула, что сегодня Валтер принял уже двух пациента. Одному из них - участнику АТО, на протяжении часа был подготовлен протез и сделано протезирование. По ее словам, «пациент был очень доволен протезированием».