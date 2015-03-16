В зону АТО передано более 4 тысяч медицинских аптечек украинского производства

В зону проведения Антитеррористической операции передано свыше 4 тысяч медицинских аптечек украинского производства.

Как сообщает Правительственный портал, Министерство обороны Украины совместно с благотворительными фондами “Крылья Феникса” и “Спасаем жизнь вместе” создали проект помощи бойцам в зоне АТО – обеспечение медицинскими аптечками. Их распределят в 3 мобильных госпиталя: Винницкий, Львовский и Одесский.

«На сегодняшний день благодаря совместным усилиям Министерства обороны и волонтерским фондам представленная аптечка является идеальным вариантом и по цене, и по качеству», - уверил заместитель директора Военно-медицинского департамента Минобороны Украины полковник Олег Ляшенко.

Комплектование аптечек осуществлялось за счет имеющихся на военно-медицинских складах компонентов, а сам футляр шили волонтеры. Для каждого из десяти наименований лекарств и медицинских изделий в нем выделены отдельные амбарчики, как это принято в странах НАТО. Кроме того, каждая аптечка содержит вкладыш-описание с назначением каждого компонента.

«Прежде всего, нас интересует, чтобы в состав аптечки входили лучшие лекарственные средства и изделия медицинского назначения и желательно украинского производства. Поэтому такой импортный гемостатический препарат как «Целокс» сегодня уже находится на регистрации в Государственной службе лекарственных средств», - отметил начальник отдела снабжения медицинского имущества военно-медицинского департамента Минобороны Украины Владимир Прудников и прибавил, что регистрация этого препарата позволит не только его законно продавать, но и организовать производство внутри страны.

В соответствии с Законом Украины «О государственных закупках» военное ведомство начало процедуру закупок следующей партии медицинских аптечек, а именно футляров и необходимых комплектующих, которых нет на складах. Планируется приобрести 47 200 таких аптечек и укомплектовать их всем необходимым. Поэтому, все военнослужащие, которые будут отправляться в зону АТО, будут обеспечены индивидуальными аптечками.