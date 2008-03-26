Ведущие украинские медики позаботятся о здоровье самого высокого в мире человека

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич встретился с самым высоким человеком мира Леонидом Стадником, сообщили УНИАН в Минздраве Украины.

"Леонид - уникальный человек и нуждается в особенном внимании со стороны медиков, - отметил министр. - Хочу обратить внимание, что его уникальность заключается не только в росте или небывалых размерах, он, в первую очередь, - личность, чуткий и очень добрый человек".

Наилучшие отечественные медики заботятся о здоровье Леонида Стадника и при необходимости оказывают консультативную и медикаментозную помощь.

Справка: Леонид Стадник родился на Житомирщине в селе Подолянцы. Его рост 2 м 55 см. В августе 2007 года Леонида Стадника международная Книга рекордов Гиннеса признала наивысшим человеком мира.