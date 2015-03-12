Россия разрешила украинским врачам осмотреть Савченко – адвокат

Об этом Радио Свобода сообщил один из адвокатов украинской летчицы Илья Новиков.

«Самая главная новость, которую мы получили, это то, что российская сторона дала добро на приезд в Москву делегации врачей из Киева. Мы ожидаем, что это произойдет в один из ближайших дней. Нам сообщают, когда именно это будет, но есть информация о том, что консульство Украины в Москве получило подтверждение того, что такая встреча состоится в очень короткие сроки. Мы возлагаем на нее большие надежды, потому что получить объективную информацию от российских медиков о ее текущее состояние не является возможным», - сказал Новиков, добавив, что последняя справка, которую получили адвокаты Савченко, сейчас датирована 3 марта.

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По словам Новикова, в Надежде Савченко обострение панкреатита и ей сейчас крайне необходимо квалифицированное обследование специалистов.

В свою очередь советник президента Украины Богомолец подтвердила, что украинские врачи, среди которых есть гастроэнтерологи, готовы вылететь в Москву.

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Как сообщал УНИАН, Савченко с 15 декабря 2014 голодала в знак протеста против незаконного заключения в России. В течение последних дней состояние ее здоровья ухудшилось.

5 марта в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

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Адвокат Савченко Марк Фейгин ранее сообщил, что летчица выходит из голодовки по рекомендациям украинских врачей. Он сообщил, что адвокаты привезли Савченко специальное питание.