Как избавиться от мышечных болей после тренировок

Простой способ, помогающий избавиться от боли в мышцах после тренировок, – горячий душ или ванная. Тепло расширяет кровеносные сосуды, восстанавливая кровообращение, и расслабляет мышцы. Паровая комната в SPA-центре даст тот же эффект. Если выбираете такой вариант, не забывайте пить много воды, чтобы избежать обезвоживания.

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Иногда можно рискнуть и начать выполнять легкие упражнения на растяжку. Это могут быть движения йоги или плавание. Смысл в том, чтобы не дать мышцам затвердеть, от этого они могут заболеть еще больше боль. Упражнения на растяжку обеспечивают поток крови к мышцам и расслабляют их. Главное - избегайте тяжелых физических нагрузок, вроде силовых тренировок или занятий с весом.

Один из самых легких и приятных способов борьбы с мышечными болями и эмоциональным напряжением - расслабляющая ванна: она помогает избавиться и от стресса, и от боли в перенапряженных, ноющих мышцах после долгого трудового дня, и от бессонницы.

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Готовя расслабляющую ванну, первым делом необходимо обратить внимание на температуру воды в ванне. Нельзя, чтобы вода была очень горячей: такая вода сушит кожу, делая пребывание в ванне некомфортной. Слишком прохладная вода, наоборот, обладает скорее тонизирующим, бодрящим эффектом: вода температурой в 33-34 градуса Цельсия помогает быстрее проснуться утром и почувствовать себя энергичней. А для расслабляющей ванны оптимальная температура воды составляет 36-37 градусов Цельсия. Принимать такую ванну необходимо 20-40 минут - лучше всего перед сном, чтобы сон был спокойным и крепким. В ванну можно добавить отвар лечебных трав, специальную ароматическую соль, пену для ванны или несколько капель ароматного эфирного масла.