Крупнейшие фармацевтические ассоциации Украины требуют отставки руководства Минздрава

Завтра, 13 марта, в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится брифинг представителей крупнейших фармацевтических ассоциаций Украины, на котором будут обнародованы результаты согласительного совета Ассоциации производителей лекарств Украины (АПЛУ) и Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности (ООРММП).

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Решения совета касаются выражения недоверия действиям руководства Министерства здравоохранения Украины; требования отставки высшего руководства Минздрава в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства; требования прозрачности в вопросе кадровых назначений в руководстве Государственной службы лекарственных средств Украины и Минздрава; требования усиления борьбы с коррупцией в госрегулировании фармацевтической отрасли Украины.

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На брифинге представители украинского фармацевтического бизнеса сообщат о принятых на согласительном совете решениях и их причинах.

В брифинге примут участие президент АПЛУ Петр Багрий; вице-президент ООРММП Виктор Чумак; представитель ПАО «Фармак» Ольга Олексийчук, представитель ООО "Фармакс" Сергей Парубочий.