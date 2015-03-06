Минздрав Украины определил врачей, которые обследуют состояние здоровья Надежды Савченко

Как сообщили УНИАН в Минздраве, соответствующее письмо с персональным составом медицинской комиссии для проведения обследования гражданки Украины Надежды Савченко ведомство направило в Кабинет Министров Украины и Министерства иностранных дел Украины

ИНЗДРАВЕ, в состав украинских врачей, которые будут осматривать Надежду Савченко, вошли главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Гастроэнтерология», доктор медицинских наук, профессор Наталья Харченко, заместитель главного врача по медицинским вопросам клинической больницы «Феофания», врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Строкань и заведующий кафедры неврологии НМУ им.Богомольца, невропатолог, доктор медицинских наук, профессор Лариса Соколова.

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После ряда согласительных процедур с представителями Российской Федерации украинские врачи смогут выехать в Москву для проведения обследования Надежды.