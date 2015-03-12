Пятидневная кефирная диета поможет быстро похудеть

Тем, кто не выносит чувство голода, кефирная диета не подойдет. Все разновидности кефирной диеты исключают продукты из пшеничной муки, сладкое, крахмалистые овощи и фрукты (исключения допускаются, если речь идет о восьмидневной кефирной диете), соль и жирные виды мяса и рыбы.

Пятидневная кефирная диета строгим расписанием приемов пищи.

7:00 — чашка чая без сахара.

9:00 — салат из тертой моркови с растительным маслом.

11:00 — 200 г отварной говядины или отварного белого куриного мяса (без соли и масла).

13:00 — яблоко.

15:00 — сваренное вкрутую яйцо.

17:00 — яблоко.

19:00 — чернослив 10 шт.

21:00 — стакан кефира.