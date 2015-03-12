Пятидневная кефирная диета поможет быстро похудеть
17:54, 12 марта 2015Страна
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Кефирная диета может быть рекомендована тем, кому нужен результат за короткий срок
Тем, кто не выносит чувство голода, кефирная диета не подойдет. Все разновидности кефирной диеты исключают продукты из пшеничной муки, сладкое, крахмалистые овощи и фрукты (исключения допускаются, если речь идет о восьмидневной кефирной диете), соль и жирные виды мяса и рыбы.
Пятидневная кефирная диета строгим расписанием приемов пищи.
7:00 — чашка чая без сахара.
9:00 — салат из тертой моркови с растительным маслом.
11:00 — 200 г отварной говядины или отварного белого куриного мяса (без соли и масла).
13:00 — яблоко.
15:00 — сваренное вкрутую яйцо.
17:00 — яблоко.
19:00 — чернослив 10 шт.
21:00 — стакан кефира.
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