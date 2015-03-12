В Украине более 1 млн зарегистрированных переселенцев

Количество внутренне перемещенных лиц в Украине из Крыма и Донбасса увеличилось до 1 млн 133 тыс.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник Управления организации социальной защиты пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и решения жилищных вопросов Министерства социальной политики Украины Сергей Марущенко.

«На сегодняшний день нашими структурными подразделениями учтено 1 млн 133 тыс. внутренне перемещенных лиц, 829 тыс. семей из этого числа», - сказал он.

Согласно информации Марущенко, за получением денежной помощи на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в Минсоцполитики обратилась 301 тысяча семей внутренне перемещенных лиц. Назначена была такая помощь 286 тысячам семей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 февраля, согласно информации заместителя министра социальной политики Виталия Мущинина, было зарегистрировано 1 млн 54 тыс. 249 внутренне перемещенных лиц.

Заместитель министра отметил, что это 745 тыс. 849 семей. Обратились за назначением денежной помощи 290 тыс. 864 семьи, из них назначено - 271 тыс. 266 семьям.

Мущинин отметил, что внутренне перемещенным семьям выплачивается помощь на проживание и аренду жилья.

Так, в прошлом году было выплачено 358,4 млн грн на эту помощь, а за январь-февраль 2015 года было перечислено 510 млн грн.