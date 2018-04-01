Как работает адресная помощь Гуманитарного штаба Ахметова

Ирина Темерко, координатор направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова рассказала об особенностях работы с адресными обращениями людей, которым часто больше некуда обратиться, и для которых Штаб – единственная надежда на получение жизненно-необходимой помощи.

- Какая цель и задачи стоят перед командой «Адресной помощи» Штаба?

- Цель программы – помочь «здесь и сейчас» людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Быть полезными там, где это особенно необходимо. Команда Штаба работает прежде всего на задачи: не оставить человека одного наедине с бедой, быть максимально полезными там, где это особенно необходимо, вместе с Ринатом Ахметовым помогать своим землякам – жителям Донбасса, выжить в это суровое время. В основном, оказывается индивидуальная адресная медицинская помощь на оплату сложных операций, медикаментозное лечение, сопровождение сложной беременности, помощь раненным детям, помощь семьям погибших и пострадавшим сотрудникам группы. Также мы обеспечиваем детей льготных категорий зоны АТО инсулином, обеспечиваем кардиопрепаратами пожилых жителей Донецка и Макеевки, осуществляем адресную доставку помощи для пенсионеров и инвалидов по Донецку.

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- Как происходит работа с каждым конкретным человеком, который обратился в Гуманитарный штаб за помощью в лечении?

Все заявки поступают на «горячую линию» Штаба. Затем ответственный сотрудник «Адресной помощи» связывается с заявителем, рассказывает ему о процедуре рассмотрения его заявки, и собирает анамнез заболевания: когда впервые появилась симптоматика, куда обращался за медицинской помощью, какое обследование проводилось, какую тактику лечения медики рекомендуют на сегодня, что показывают последние результаты обследования. Заявитель должен оставить контактную информацию и отправить в Штаб пакет необходимый документов. Учитывая, что часто человек психологически подавлен и истощен из-за болезни, в беседе наши сотрудники стараются его поддержать. Особенно сложно найти правильные слова для родителей, у которых тяжело болеют дети. Помощь предоставляем в течение двух – семи суток, в зависимости от срочности ситуации.

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- Сотрудники напрямую связываются с лечащим врачом заявителя?

- Да, общение с врачом обязательно. На предмет прогнозов, объективной картины заболевания, выяснения текущих потребностей человека в лечении. При необходимости проводится дополнительная консультация с независимым врачом-экспертом для подтверждения тактики лечения. Возможна организация пациенту дополнительной консультации. Также наши сотрудники занимаются подбором и закупкой необходимых по рецепту врача препаратов, и дальнейшей упаковкой и отправкой лекарств заявителю. Весь этот процесс сопровождается оформлением необходимой документации. Каждый наш специалист проделывает колоссальную работу «под ключ» от начала и до конца по каждой заявке.

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- Как после оказания помощи складывается коммуникация специалистов Штаба с человеком?

- За каждым ответственным сотрудником закреплены семьи, с которыми они работают. От момента получения и обработки заявки, дальнейшего процесса оказания помощи – до результата лечения. Наш специалист постоянно поддерживает связь с заявителем и его врачом. Часто семьи сами звонят нам и рассказывают о результатах лечения. Мы получаем очень много благодарственных писем от тех, кому помогли. Детки, например, присылают трогательные рисунки, поделки, сделанные своими руками, для Рината Леонидовича в знак благодарности.

- Скольким жителям Донецкой и Луганской областей Гуманитарный штаб оплатил срочное лечение и необходимые медикаменты за все время своей работы?

- Начиная с августа 2014 года, и по состоянию на начало марта 2015 года, Штаб адресно помог более чем 2 420 заявителям, 203 из которых – дети. Также Гуманитарный штаб взял на себя все расходы по лечению детей, пострадавших во время боевых действий на Донбассе. Всего около 50 раненых деток из Донецкой и Луганской областей в возрасте от 1 года до 18 лет получили помощь в лечении тяжелых травм, полученных при обстрелах, либо находятся под психологическим сопровождением Штаба.

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- Какие новые направления появились у «Адресной помощи»?

- После многочисленных звонков на «горячую линию» Штаба, мы открыли новый проект –«Доступность инсулина детям в зоне АТО». В рамках проекта мы планируем обеспечить инсулином несовершеннолетних детей, которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом, проживающих в городах зоны проведения АТО, и не имеющих доступа к жизненно важному препарату. Препарат инсулина могут получить дети от 0 до 18 лет из неполных семей (дети из многодетных семей, дети под опекой и дети-сироты). Исходя из потребности, готовы рассматривать возможность выдать инсулин и остальным детям зоны АТО. Эту работу мы уже начали в марте, и в ближайшие 2 месяца планируем выдачу инсулина детям на ближайшие 2 месяца лечения поддерживающей терапии.

Более подробно узнать, о том, кто может получить помощь на лечение от Гуманитарного штаба Рината Ахметова можно на сайте штаба fdu.org.ua.