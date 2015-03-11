Удерживаемая в РФ украинская летчица Надежда Савченко выходит из голодовки по рекомендациям украинских врачей. Прекратить голодовки ее убедили массовые просьбы украинцев, а также награждение званием «Герой Украины».

Об этом рассказал в эфире «Общественного радио» адвокат Савченко Марк Фейгин.

Он сообщил, что адвокаты привезли Савченко специальное питание.

«Рекомендации таковы, что ей нужно нежирную еду принимать в пищу. Она сейчас будет пить витаминизированные соки. Мы ей передали все необходимое. Перед тем мы проконсультировались с украинскими врачами через «Батькивщину», которая этим занимается», - рассказал адвокат, которого цитирует пресс-служба партии «Батькивщина».

По словам Фейгина, для Савченко привезли баночки с детскими питанием, которое не содержит красителей и химических добавок. В частности, это пюре и соки, которые нужно разводить водой.

«Она периодически чувствует боли в животе, у нее рвота. Очень тяжело усваивается жирная еда в виде того же бульона», - отметил Фейгин.

Он также выразил возмущение тем, что в тюремной клинике не придумали ничего другого, чем после такого длительной голодовки дать Надежды куриный бульон, который тяжело усваивается.

«У меня были подзащитные, которые голодали, но больше 9 дней никто из них не выдерживал. Так что у нас здесь ситуация особенная с Надеждой Викторовной. В целом процесс восстановления будет длительным. Это – не неделя и не два, а намного больше», - отметил Фейгин.

Адвокат Савченко также сообщил, что защита направила обращение в международные судебные инстанции, однако сейчас не имеет возможности разглашать порядок этих обращений.

Кроме того, Фейгин рассказал, что защита получила новые видеоматериалы, которые подтверждают, что Надежду похитили еще до того, как погибли российские журналисты, в убийстве которых РФ обвиняет Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко с 15 декабря 2014 года голодала в знак протеста против незаконного заключения в России. На протяжении последних дней состояние ее здоровья ухудшилось.

5 марта в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.