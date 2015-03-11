В Дебальцево получили ранения более 300 бойцов

Украина в Дебальцево Донецкой области потеряла 66 бойцов, более 300 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном.

"15 февраля в 00:00 часов было выдвинуто требование о полном прекращении огня, и как было договорено, это должно было произойти во всех частях востока, но потом началась массированная атака на Дебальцевском направлении. 66 солдат потеряла украинская сторона, более 300 раненых, но мы все равно настаиваем, чтобы Украина продолжала выполнять обязательства в соответствии с Минскими договоренностями", - подчеркнул Порошенко.