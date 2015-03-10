За сутки в зоне АТО получили ранения 9 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в результате боевых столкновений ни один украинский военнослужащий не погиб. И, по уточненным данным, 9 получили ранения", - сказал Лысенко.