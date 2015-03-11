Как получить инсулин для ребёнка в Донецке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного Штаба Рината Ахметова, штаб сумел доставить жизненно важный препарат маленьким дончанам, которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом. Кто знает, сколько бы времени еще продержались детки с таким серьезным диагнозом без необходимой помощи.

Сотни маленьких жизней будут спасены, потому что 2 марта стартовал новый проект Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Доступность инсулина детям зоны АТО». В рамках проекта препарат получат дети до 18 лет из льготных категорий (неполных семей, многодетных семей, дети под опекой и дети-сироты), которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом, проживают в зоне АТО и не имеют доступа к жизненно важному препарату. Объем выдачи инсулина 1 ребенку - на 2 месяца исходя из суточной дозировки. Выдается препарат в Донецке, и за неделю, со 2 по 10 марта 2015 года, его уже получили все больные диабетом несовершеннолетние жители льготных категорий столицы Донбасса.

В марте препарат инсулина получат дети льготных категорий населения, проживающие в других городах зоны проведения АТО. А уже в апреле - и все остальные больные детки.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНСУЛИН ДЛЯ РЕБЕНКА В ДОНЕЦКЕ

Для того чтобы получить инсулин, вам необходимо зарегистрироваться на бесплатной горячей линии Штаба Рината Ахметова по телефону 0-800-509-001, и дождаться звонка от сотрудника Адресной помощи Штаба с уведомлением о принятии заявки.

Затем нужно посетить областного детского эндокринолога по адресу: ЦГКБ №1, г. Донецк, бул. Пушкина 12, каб.3. для подтверждения диагноза. С заверенным эндокринологом медицинским направлением, в котором должны быть указаны название и дозировка препарата, можно получить инсулин в аптеке Донецка. При себе необходимо иметь следующие документы: заверенное детским эндокринологом, Лещевой О.В. медицинское направление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа, подтверждающего категорию ребенка (документы об опекунстве, справка матери-одиночки, справка о статус многодетной семьи, справка ребенка-сироты и др.), копию паспорта и ИНН родителя/опекуна и др., получающего инсулин для ребенка.