95-летний действующий тренер Михаил Хускивадзе получил сертификат о возрастном рекорде

Как передает корреспондент УНИАН, сертификат о рекорде Хускивадзе вручили спортсмены-паралимпийцы Валерий Асавуляк и Роман Гутник. Имя Хускивадзе теперь внесено в национальный реестр Рекордов Украины.

«Михаил Хускивадзе - человек-легенда. В свои 95 лет он является действующим тренером по стрельбе из лука команды спортсменов-паралимпийцев, регулярно проводит тренировки. Он до сих пор по-армейски подтянут и по-спортивному азартный. Ученики мастера, который до сих пор безукоризненно владеет луком своей одной рукой, достигают отличных результатов на национальных и международных уровнях. Сегодня имя человека-легенды внесено в национальный реестр Рекордов Украины», - отметили организаторы.

Перед этим рекорд в данной категории в Украине был зарегистрирован в 2014 году в селе Ялта Донецкой области под названием «Виндсерфингист самого зрелого в Украине возраста». Виндсерфингисту Станиславу Гришину на момент регистрации рекорда было 77 лет.

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Справка УНИАН. Михаил Хускивадзе родился 6 августа 1919 года в городе Омск (Российская Федерация). Ветеран Великой Отечественной войны. Мастер спорта по стрельбе из пистолета, мастер спорта по стрельбе из лука. Чемпион и призер чемпионатов Украины. Член сборных команд бывшего СССР по пулевой стрельбе и стрельбе из лука. Заслуженный тренер УССР. Заслуженный тренер СССР. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

В 1960-1970 годах – тренер сборной команды СССР и старший тренер национальной сборной команды Украины, председатель совета Федерации стрельбы из лука Украины.

Хускивадзе подготовил призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, 18 мастеров спорта международного класса, призеров и рекордсменов Европы и мира (СССР и Украины), более 70 мастеров спорта. Среди его учеников - мастера спорта международного класса.

При Львовском медицинском институте Хускивадзе создал секцию спортсменов–лучников с ограниченными возможностями, воспитанники которой завоевали достаточно много побед на соревнованиях национального и международного уровней, а секция стала основой национальной сборной Украины.

С 1989 г. – ведущий тренер сборной команды инвалидов-лучников Украины.

Автор 43 научных трудов, пособия «Спортивная стрельба из лука».