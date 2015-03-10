Москаль уволил руководителей лечебных учреждений за сотрудничество с "ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, сегодня подписано распоряжение об увольнении руководителей областных лечебно-профилактических учреждений, которые в нарушение распоряжения Кабинета министров Украины не перерегистрировали свои учреждения на подконтрольной украинской власти территории, а пошли на службу к сепаратистам и незаконным вооруженным формированиям.

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Так, освобождены от занимаемых должностей 48 руководителей Луганских областных учреждений, таких как областная клиническая больница; клиническая психоневрологическая больница; станция переливания крови; кожно-венерологический диспансер; противотуберкулезный диспансер и других.