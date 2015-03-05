Семьи шахтеров, погибших на шахте им.Засядько, получат по 100 тысяч гривен

Гуманитарный штаб Рината Ахметова окажет поддержку семьям погибших, а также пострадавшим горнякам в результате взрыва метана на шахте им. Засядько, который произошел вчера, 4 марта, в Донецке.

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе, по поручению Рината Ахметова, всем семьям погибших будет выделена материальная помощь в размере 100 тысяч гривен.

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По словам Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба, Ахметов, как только узнал о случившейся трагедии, дал поручение помочь всем пострадавшим.

"Авария на шахте - это наша общая боль и трагедия. Наш футбольный клуб носит имя «Шахтер». На шахтах работают наши близкие и друзья. Самые искренние соболезнования семьям погибших. Сил и мужества пострадавшим», -сказала Филь.

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Также Штаб окажет помощь в лечении всех 15 шахтеров, которые на данный момент находятся в 3-х больницах Донецка. Пятеро из них – в тяжелом состоянии в Донецком ожоговом центре.

1. Игорь М., 42 года, состояние тяжелое

2. Иван Л., 33 года, состояние тяжелое

3. Александр Т., 34 года, состояние крайне тяжелое

4. Фрол Д., 35 лет, состояние крайне тяжелое

5. Виталий К., 39 лет, состояние критическое

6. Вячеслав В., 30 лет, средняя степень тяжести

7. Виталий А., 49 лет, легкая степень тяжести

8. Роман Н., 35 лет, легкая степень тяжести

9. Роман Б., 44 года, легкая степень тяжести

10. Владислав С., 34 года, легкая степень тяжести

11. Виталий П., 31 год, легкая степень тяжести

12. Евгений Ч., 39 лет, легкая степень тяжести

13. Валерий К., 49 лет, легкая степень тяжести

14. Андрей С., 43 года, легкая степень тяжести

15. Валерий С., 44 года, легкая степень тяжести

16. Сергей Б., легкие травмы, находится дома

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В ближайшее время в Ожоговый центр, в Донецкую больницу профзаболеваний и в Донецкую областную травматологиюбольницы будут доставлены самые необходимые медикаменты для пострадавших - антибиотики, плазмозамещающее средства, противогрибковые, противовоспалительные, дезинфицирующее и антисептические средства, расходные материалы для инъекций, перевязочные материалы, гепатопротекторы и лекарственные средства, влияющие на процессы тканевого обмена.

Общая сумма помощи семьям погибших и пострадавшим составляет 4 млн. 700 тыс. грн.