Всемирный банк согласился предоставить Украине 214,7 млн долл. кредита на проекты здравоохранения

Совет директоров Всемирного банка 4 марта одобрил предоставление Украине займа в сумме 214,73 млн долл. США на внедрение проекта «Улучшение охраны здоровья на службе у людей», сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров глава представительства Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Чимао Фан.

«Совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине кредит в объеме порядка 215 млн долл. для финансирования проекта «Улучшение охраны здоровья на службе у людей», - сказал Фан.- Возможно, кто-то спросит, почему именно сейчас Всемирный банк финансирует проект по развитию здравоохранения. Ответ прост: сегодня в среднем украинцы умирают на 11 лет раньше европейцев. Именно поэтому важно сегодня поддержать проекты, которые позволят продлить жизнь украинцам и улучшить их здоровье».

По информации Всемирного банка, заем будет привлечен на 18 лет с 5-летним льготным периодом по переменной процентной ставке (сейчас - менее 1% годовых). Украина также получит возможность в рамках займа осуществлять конверсии процентных ставок и валюты займа, что позволит стране минимизировать затраты на обслуживание кредита.

Как отмечается, проект будет реализован в течение пяти лет – с 1 июня 2015 года. Он состоит из трех компонентов – усовершенствование предоставления медицинских услуг на местном уровне, в первую очередь в части первичной медпомощи; усовершенствование работы Минздрава, включая развитие электронной системы здравоохранения; оценка выполнения проекта с привлечением международных консультантов и проведением аудита проекта.

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, комментируя необходимость реализации проекта, отметил, что он крайне важен в общем контексте медицинской реформы. «Те компоненты, которые заложены в проект, являются главными локомотивами реформ, которыю мы будем проводить. Финансовая поддержка огромна по всем направлениям – от электронной системы до капитальных вложений (на реконструкции и строительство клиник - УНИАН), - сказал министр. – Этот проект даст нам хорошую стартовую возможность для повышения качества медицинских услуг».

Согласно росписи проекта, предоставленной УНИАН Министерством здравоохранения, на наиболее затратный - первый компонент проекта (усовершенствование предоставления медуслуг на местном уровне) направят порядка 190 млн долл., он будет реализован в 8 областях – Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Волынской, Ривненской, Львовской, Закарпатской и Запорожской. Главным результатом реализации проекта в названых областях станет существенное улучшение качества первичной медпомощи, а также осуществление эффективной профилактики и раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Как ожидается, по мере возможностей местные бюджеты 8 областей также выделят средства на указанные цели, что позволит аккумулировать в целом до 236 млн долл.

Еще порядка 20 млн долл. направят на усовершенствование управления сферой здравоохранения, в том числе - для оптимизации работы министерства здравоохранения. В рамках заявленных ассигнований специалисты министерства с участием экспертов проведут анализ предоставляемых больницами услуг и выстроят систему финансирования государственных клиник, исходя из принципов результативности и эффективности лечения – без чрезмерного использования ресурсов. Кроме того, будет разработан механизм электронного здравоохранения - построения и укрепления имеющегося массива медицинской информации на всех уровнях, а также механизм оповещения граждан и их информированности о необходимости профилактики и ранней диагностики тех или иных заболеваний.

Как подчеркнул Чимяо Фан, проект выписан таким образом, что «разворовывание» выделенных средств практически невозможно. «У нас нулевой уровень толерантности к каким бы то ни было признакам коррупции в рамках реализации проекта. И мы призываем общественность и СМИ тщательно контролировать выполнение проекта», - отметил Фан.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает уже в апреле получить порядка 800 млн долл. от Всемирного банка как основного кредитора проектов развития частного сектора в рамках кредитной программы DPL2, предполагающей финансирование программ развития.

По словам министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса, для этого необходимо принять пакет из 10 законопроектов, включая законопроект о защите прав инвесторов, о государственном инвестировании и формировании благоприятного инвестиционного климата.

В середине февраля президент Всемирного банка Джим Ен Ким сообщил, что Всемирный банк предоставит нашей стране в 2015 году пакет финансовой помощи общим объемом 2 млрд долл. Средства, как ожидается, будут направлены на реализацию социальных проектов, проектов реформирования энергетического и банковского секторов, борьбы с коррупцией и улучшения делового климата.

С момента присоединения Украины к Группе Всемирного банка – в 1992 году, в нашей стране по линии Всемирного банка было реализовано 45 инвестиционных проектов на общую сумму 9 млрд долл.

В марте-апреле Украина ожидает получения первого транша от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда по новой четырехлетней программе сотрудничества.