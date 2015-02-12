Украина взяла 215 млн долларов займа на улучшение здравоохранения

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили и руководитель программы Всемирного банка по Украине, Беларуси, Молдове Паоло Белли подписали Соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития о введении в Украине проекта «Улучшение здравоохранения на службе людей», в рамках которой Украина получит около 215 миллионов долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, Квиташвили подписал документ, в соответствии с распоряжением президента Украины №129/2015-рп «О делегации Украины для участия в переговорах с МБРР о заключении соглашения о займе».

По словам министра, привлеченный заем позволит ускорить процесс реформирования украинской медицины.

Проект «Улучшение здравоохранения на службе людей» ставит целью развитие медицинской инфраструктуры и повышение качества медицинских услуг в восьми областях Украины. В частности, речь идет об инвестициях, направленных на внедрение нового финансового механизма в медицинской сфере, профилактику, раннее выявление и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, усовершенствование первичной медико-санитарной помощи, приведение нормативно-правовых актов к лучшим мировым стандартам, проведение информационно-разъяснительной кампании и тому подобное.

Реализация этого проекта рассчитана на пять лет и имеет объем финансирования в 261 млн долларов США, из которых около 215 млн предоставляется Всемирным банком.

Соглашение четко определяет показатели эффективности проекта, порядок проведения финансового мониторинга, стандарты и сроки аудита, меры предупреждения, связанные с экологическими и социальными рисками.

Следующий шаг – «ратификация» Соглашения дирекцией МБРР, которая предварительно запланирована на 4 марта этого года.