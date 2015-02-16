Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня Римма Филь – координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова в ходе мероприятия «Благотворительность Рината Ахметова: вызовы и решения 2014-2015 гг.».

По ее словам, «712 тысяч мирных жителей Донецкой и Луганской областей получили помощь от Гуманитарного штаба Ахметова в 2014 году – по адресным обращениям на горячую линию Штаба и по основным направлениям деятельности – эвакуация и временное расселение, адресная помощь, помощь продуктами питания и медикаментами, помощь детям. Самые незащищенные категории мирных жителей, те, кто срочно нуждался в помощи, получали продуктовые, детские и гигиенические наборы, аптечки. Штаб помогал инсулинозависимым людям, старикам и детям лекарствами, оплачивал лечение раненым мирным жителям, оказывал психологическую поддержку. Мы эвакуировали и размещали людей, бегущих от войны, на временных базах».

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Филь подчеркнула, что в фокусе помощи Гуманитарного штаба Ахметова – самые незащищенные группы населения – сироты, женщины с детьми, инвалиды, пенсионеры.

"В зоне АТО проживает около 300 тысяч детей. Родители в семьях, проживающих в зоне АТО, не могут обеспечить своим детям самое необходимое. В городах зоны АТО не работают предприятия, не выплачиваются зарплаты. Экономически активная часть населения, в частности, молодые родители, остались без средств существования. Они не могут купить самое необходимое детское питание, подгузники. Штаб Рината Ахметова в рамках программы «Поможем детям» (которая реализуется совместно с клубом «Шахтер») обеспечивает детей в возрасте от 0 до 2 лет, которые проживают на территории военного конфликта детским питанием, средствами гигиены и медикаментами. Нашей помощью охвачено более 80% детей от 0 до 2-х лет, живущих в гарячих точках Донбаса. По состоянию на конец декабря прошлого года в 28 населенных пунктах Донбасса выдано 78 318 наборов с детским питанием», - отметила Филь.

Она напомнила, что «штаб начал свою работу 6 августа 2014 года. Всех, кто работает в штабе, объединяет патриотизм – любовь к своему краю. Штаб работает по принципам международных миссий. В своей работе мы абсолютно открыты для всех органов власти, мы соблюдаем нейтральность и баланс».

Филь отметила, что гуманитарный штаб в 2014 году эвакуировал из зоны военных действий около 40 тысяч людей.

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«Мы организовали в 57 районах и населенных пунктах Донецкой и Луганской областей 257 точек, которые выдали 1,5 миллиона продуктовых наборов нуждающимся жителям как мирных территорий, так и живущим в зонах боевых действий. С осени реализуем программы «Поможем детям» и «Поможем. Здоровье» для помощи детям до 2-х лет, детям от 3-х до 12-ти лет, будущим мамам, людям с ограниченными возможностями и медицинским учреждениям Донецкой области», - сказала Филь.

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В свою очередь Анатолий Заболотный - директор фонда Рината Ахметова отметил, что существующая много лет, одна из крупнейших благотворительных организаций Украины - Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины"- полностью изменил свою деятельность в 2014 году.

«Гуманитарная катастрофа, в эпицентре которой оказались миллионы мирных жителей Донецкой и Луганской областей, стала приоритетом для благотворительной деятельности Ахметова - все запланированные средства Фонда были направлены на помощь людям. А 6 августа 2014 года Ахметов создал при фонде Гуманитарный штаб "Поможем", который объединил ресурсы и возможности Фонда Ахметова, всех бизнесов группы СКМ и ФК «Шахтер»», - сказал Заболотный.

Он отметил, что в 2014 году помощь штаба оказывалась на постоянной основе, что получило высокие международные оценки, в частности от посла США в Украине Джеффри Пайетта.