Из Сумской области спасатели доставили на Донбасс 10 тонн гуманитарной помощи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЦБР ГСЧС Украины, в основном жители 10-тысячного населенного пункта получили продукты питания: сахар, муку, крупы, макароны, питьевую воду, овощи, сладости. Всего были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

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По информации начальника МЦБР ГСЧС Украины Сергея Беляева, пгт Мироновское находится в непосредственной близости практически за несколько километров от эпицентра недавнего противостояния города Дебальцево. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового огня; от попадания снарядов сильно пострадали практически все улицы поселка; некоторые дома разрушены полностью, во многих выбиты окна и поврежден фасад; перебиты линии электропередач, трубы газоснабжения и теплосети; местная ТЭС полностью остановлена и не производит ни электроэнергии, ни тепла; жители и беженцы из соседних поселков вынуждены жить в подвалах своих домов.

«После прибытия к месту назначения мы провели рекогносцировку местности и отработали комплексный план первоочередных задач по организации и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с доставкой гуманитарных грузов, а также эвакуации граждан из зоны АТО. Именно эти задачи будет выполнять в ближайшее время наш сводный отряд», - отметил Беляев.