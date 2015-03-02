Бедные семьи будут получать на маленьких детей ежемесячно 250 грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания правительства, которое состоялось 28 февраля, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Мы сегодня предпринимаем еще один шаг – приняли решение для детей до 3 лет из малообеспеченных семей установить доплату по 250 грн. У нас там есть несколько категорий, но мы добавляем для малообеспеченных семей. Общее количество таких детей будет приблизительно 70 тыс. детей», - сказал Яценюк.

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Он сказал, что правительство готово к увеличению помощи, но все будет зависеть от экономической ситуации. «Все будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация. Остановка войны и постепенные реформы дадут дополнительный воздух, чтобы начать дышать, чтобы экономика давала дополнительные доходы, которые будем распределять на социальные нужды», - сказал глава правительства.