4 пряности от простуды

Зима – время простудных заболеваний. Какие пряности помогут избавиться от проблем со здоровьем?

Пряности способны не только улучшить вкусовые качества разных блюд, но и быть пищевой добавкой, которая способна улучшить иммунитет, поднять настроение, продлить молодость и избавить от простудных заболеваний, пишет sunny7.ua.

1. Корица

Эта полезная пряность обладает антибактериальными эффектом, поэтому является отличным средством для профилактики простуды и гриппа.

Приготовление: необходимо взять 0,5 чайной ложки молотой корицы, залить кипятком, добавить щепотку черного перца и пить каждые 3-4 часа. Можно пить с медом.

Также корицу можно добавлять в кофе или чай.

2. Куркума

Эту пряность полезно использовать при бронхите, першении в горле и других простудных заболеваниях. Дело в том, что куркума является отличным согревающим средством и благодаря наличию фенольных соединений убивает вирусы.

Приготовление: необходимо взять чайную ложку куркумы, залить стаканом молока, вскипятить и пить перед сном.

3. Гвоздика

Гвоздика славиться своим приятным ароматом и обезболивающим эффектом. Эту пряность применяют при первых симптомах ангины.

Приготовление: необходимо растереть 4-5 цветка гвоздики, залить стаканом кипяченного горячего молока и настаивать в течение 10 минут. Таким средством можно полоскать горло либо пить небольшими глотками, при этом ненадолго задерживая во рту.

4. Мята

Всем известно, что мята содержит ментол, именно он придает неповторимый вкус этому растению и отлично помогает при простудных заболеваниях.

Приготовление: возьмите 3-4 листочка свежей мята и добавьте в черный либо зеленый чай. Если у вас бронхит или скопление слизи, можно сделать ингаляции с несколькими каплями масла растения.

Если вы почувствовали первые симптомы простуды, не оттягивайте лечение. Воспользуйтесь народными средствами, используя полезные пряности.

И будьте здоровы!