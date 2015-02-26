Процедуру доставки гуманитарной помощи на восток Украины необходимо упростить - ООН

Благотворительные организации, доставляющие помощь на Донбасс, должны координировать свою деятельность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Наталья Емченко - директор по связям с общественностью СКМ, член Наблюдательного совета Гуманитарного штаба Рината Ахметова в ходе 7-й Международной конференции Украинского форума благотворителей, которое проходит сегодня в Киеве.

По ее мнению, в сфере доставки гуманитарной помощи людям, пострадавших в результате боевых действий на востоке, законодательство частично не работает.

«Порядки там не работают, нет скоординированных действий ведомств. Есть попытка переложить ответственность на кого-то, попытка «назначить» ответственного. Получение гуманитарной помощи – это проблема, которую необходимо срочно решить. У многих нет ни лекарств, ни еды, ни денег. Существует также проблема для людей, которые хотели бы выехать. Если ее не решать, люди остануться запертыми, как консервной банке. Люди, которые бы хотели выехать, должны иметь такую возможность. Есть еще проблема огромного количества получателей гуманитарной помощи, которые идут по одним и тем же критериям. Мы знаем точно, что мы оказываем помощь тому, кому оказывает помощь кто-то еще. Нужна единая база. Чтобы благотворители начали координировать свои действия. Иначе ситуация будет такая – те, кто наиболее активен - будут получать помощь у всех, а те, кто более всего нуждается в помощи, в частности пациенты психоневрологических диспансеров, те, кто лежат в хосписах, те, кого не видно и не слышно, будут умирать от голода. С этим нужно что-то делать». – сказала Емченко.

Читайте такжеС конца января из Донецкой области выехали более 9,5 тысяч человек

В свою очередь Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова подчеркнула, что решения в условиях войны должны приниматься государством очень оперативно.

«Проблемы, касающиеся жизни, должны приниматься здесь и сейчас. Люди на территориях военных действий умирают и рождаются каждый день. И каждый день им нужна помощь. Вытаскивают людей из войны волонтеры, государство отгородилось. Обеспечить доступ гуманитарной помощи и международных миссий – это обязанность государства. У людей, которые остались внутри линии соприкосновения, паспорта граждан Украины. Нельзя забывать об этом. В то же время государственные структуры вводят дополнительные ограничения на доступность гуманитарной помощи», - отметила Филь.

По ее словам, проблема доставки гуманитарной помощи очень близка штабу Ахметова. «Мы занимаемся проблемами людей в 24 мирных городах Донецкой области и в 10 городах Луганской области раздаем наши гуманитарные наборы переселенцам. Помогаем в 57 городах «внутри войны», - сказала Филь.

Читайте такжеТреть жителей оккупированных территорий считают, что бедственное положение терпеть уже невозможно

Она также подчеркнула, что огромной проблемой для людей, проживающих на оккупированных боевиками территориях, является обеспечение медицинской помощи.

«Государство самоустранилось в решении проблем пациентов, нуждающихся в жизненно важных медикаментах. В то же время штаб выделил в отдельное направление адресную помощь тяжелобольным. Мы помогаем всем, кто в ней остро нуждается», - сказала Филь.

Глава офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Барбара Мензи высказала мнение, процедуру доставки гуманитарной помощи на восток Украины необходимо упростить.

"Мы хотели бы, чтобы правительство пересмотрело механизмы получения гуманитарной помощи. Люди, проживающие в зоне конфликта также должны иметь свободный доступ к гуманитарной помощи», - сказала Мензи.