Завтра в Киеве пройдет VII Международная конференция "Благотворительность и волонтерство"
26 февраля 2015 года Украинский форум благотворителей проводит VII Международную конференцию «Благотворительность и волонтерство в действии: спасаем, примиряемо и строим будущее»
Конференция состоится в Президент-Отеле (ул. Госпитальная 12).
Цель конференции: проанализировать роль благотворителей и волонтеров, как агентов процесса построения мира, разрешения конфликта и примирения в обществе. Очертить зоны влияния и ответственности государства, гражданского общества и международного сообщества в вопросах гуманитарной и благотворительной помощи.
Подробная программа конференции: blagodiynist.info.
Участие в конференции подтвердили:
Марина Порошенко, жена Президента Украины и председатель совета Благотворительного Фонда Петра Порошенко
Вячеслав Кириленко, вице-премьер министр по гуманитарным вопросам
Ростислав Павленко, заместитель главы Администрации Президента
эксперты международных организаций (ООН, ЕК, UNDP, USAID)
украинские благотворители и волонтеры, представители органов власти.
В фокусе программы Конференции:
роль благотворительности во времена конфликта
гуманитарная помощь: стандарты, практика, вызовы
системные реформы законодательства для благотворителей и волонтеров
ключевые предпосылки общественного примирения
старые вызовы в новых условиях - как решать проблемы, не связанные с конфликтом
новые составляющие в деятельности благотворителей
И все это в интерактивных форматах: панельные дискуссии, ток-шоу, творческие мастерские, круглые столы и т.д.
Начало конференции: 9:00
Место проведения: конференц-центр Президент Отеля, вул.Госпитальная, 12 (м. Дворец Спорта).
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