Завтра в Киеве пройдет VII Международная конференция "Благотворительность и волонтерство"

Конференция состоится в Президент-Отеле (ул. Госпитальная 12).

Цель конференции: проанализировать роль благотворителей и волонтеров, как агентов процесса построения мира, разрешения конфликта и примирения в обществе. Очертить зоны влияния и ответственности государства, гражданского общества и международного сообщества в вопросах гуманитарной и благотворительной помощи.

Подробная программа конференции: blagodiynist.info.

Участие в конференции подтвердили:

Марина Порошенко, жена Президента Украины и председатель совета Благотворительного Фонда Петра Порошенко

Вячеслав Кириленко, вице-премьер министр по гуманитарным вопросам

Ростислав Павленко, заместитель главы Администрации Президента

эксперты международных организаций (ООН, ЕК, UNDP, USAID)

украинские благотворители и волонтеры, представители органов власти.

В фокусе программы Конференции:

роль благотворительности во времена конфликта

гуманитарная помощь: стандарты, практика, вызовы

системные реформы законодательства для благотворителей и волонтеров

ключевые предпосылки общественного примирения

старые вызовы в новых условиях - как решать проблемы, не связанные с конфликтом

новые составляющие в деятельности благотворителей

И все это в интерактивных форматах: панельные дискуссии, ток-шоу, творческие мастерские, круглые столы и т.д.

Начало конференции: 9:00

Место проведения: конференц-центр Президент Отеля, вул.Госпитальная, 12 (м. Дворец Спорта).

Аккредитация прессы: anna.kazymyrova@gmail.com

+38050 3100219