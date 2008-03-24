Донецкий регион: среди заключенных смертность от туберкулеза снизилась

В Донецкой области в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний смертность заключенных от туберкулеза за три года снизилась на 35%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, начальник отдела медицинского обеспечения и эпидемиологического контроля управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний Владимир ШАЛАШНЫЙ.

По его словам, за последние три года среди заключенных в два раза снизился показатель заболеваемости активным туберкулезом. В.ШАЛАШНЫЙ отметил, что "сеть учреждений уголовно-исполнительной системы Донецкой области наиболее крупная в Украине и включает 20 учреждений, в которых содержится более 20 тыс. осужденных".

Он подчеркнул, что выявление больных туберкулезом происходит в основном в следственных изоляторах, которых в области на сегодня три. "В прошлом году в СИЗО было выявлено около 500 больных активным туберкулезом, 470 было выявлено на этапе поступления в СИЗО, т. е. более 70% больных ходили до задержания и не обращались к врачам", - сказал В.ШАЛАШНЫЙ.

В то же время он подчеркнул, что, "изолируя преступника от общества, государство обязано не только выполнять наказание, но при этом охранять здоровье подследственных и осужденных".

По словам В.ШАЛАШНОГО, это непростая задача, потому что значительная часть осужденных употребляли алкоголь, наркотики, не имели постоянного места проживания, вели асоциальный образ жизни.