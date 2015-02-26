За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 украинских бойца

В течение минувших суток в зоне АТО погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения», - сказал Лысенко.