За сутки в зоне АТО ранены 10 украинских военных

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской области Валентин Федичев.

"За прошедшие сутки погибли 2 украинских военнослужащих. 10 получили ранения", - сообщил он.