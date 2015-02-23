За сутки в зоне АТО ранены 10 украинских военных

16:25, 23 февраля 2015
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Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской области Валентин Федичев

Транспортировка раненых / Фото: УНИАН

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской области Валентин Федичев.

"За прошедшие сутки погибли 2 украинских военнослужащих. 10 получили ранения", - сообщил он.

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