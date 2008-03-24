На Донетчине каждые восемь часов один человек умирает от туберкулеза

В настоящее время в Донецком регионе каждые восемь часов один человек умирает от туберкулеза, констатируют фтизиатры Донецкой областной клинической туберкулезной больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Кроме того, было отмечено, что каждые 2,5 часа в области регистрируется новый больной, каждые 15 минут туберкулезной палочкой инфицируется один ребенок. На сегодня в области проживает 11004 больных активным туберкулезом, что соответствует каждому 300-ому взрослому. По словам медиков, в 2007 году в регионе было выявлено 4012 новых больных в гражданском секторе и 313 – в пенитенциарных учреждениях, умерло 1363 человека, из них 80% - люди трудоспособного возраста.

В целом в Донецкой области заболеваемость туберкулезом на 15-25% выше среднеукраинского показателя в силу самой высокой урбанизации и плотности проживания населения, подчеркивают специалисты.

Наибольший уровень заболеваемости туберкулезом отмечается в г.г. Мариуполь, Снежное, Горловка и Шахтерск, а самый низкий, практически приближающийся к до эпидемиологическому показателю – в сельских районах области.

Фтизиатры также отметили, что благодаря тому, что в области действуют несколько региональных программ, направленных на локализацию эпидемии туберкулеза, диагностику и лечение, по итогам 2007 года смертность от туберкулеза снизилась на 1,6%. Также первичная заболеваемость туберкулезом была снижена на 3,2%, в том числе среди детей – на 7%, среди подростков – на 25%. Общее число больных туберкулезом в области в течение последнего года сократилась на 14% и составляет сейчас 238,7 на 100 тыс. населения.

Проблемными остаются вопросы недостаточного показателя излечения больных туберкулезом (до 65-70%), что на 10-15% связано с сохранением достаточно высокого процента "отрывов" больных от лечения, заключили специалисты.

Справка УНИАН. По инициативе Всемирной организации здравоохранения 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, как способ привлечения внимания мировой общественности к этой проблеме. В настоящее время треть населения земного шара инфицирована, ежегодно регистрируется до 80 млн. новых случаев заболевания и 2,5 млн. больных туберкулезом умирает.