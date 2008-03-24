На Сумщине разоблачили преступную группировку, которая распространяла трамадол

В Сумской области разоблачена преступная группировка, занимавшаяся распространением трамадола.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель прокурора Сумской области Петр ЛИЩИШИН сообщил, что в период с августа 2007 года до момента задержания 17 человек занимались незаконным приобретением и сбытом наркозависимым жителям г. Конотоп и Конотопского района лекарственных средств. В частности, ими закуплены и реализованы 91400 капсул медицинского препарата «Трамадол». От его продажи участники организованной преступной группы получили около 200 тыс. грн.

12 членов ОПГ взяты под стражу, один находится на подписке о невыезде, а четверо Конотопским горрайонным судом объявлены в розыск.

Управлением МВД Украины в Сумской области в отношении всех членов ОПГ возбуждены уголовные дела по части 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение с целью сбыта или сбыт сильнодействующих лекарственных средств в составе организованной преступной группы в особо крупных размерах).

Ход досудебного следствия по делу взят на контроль прокуратурой Сумской области.