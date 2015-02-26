8 качеств оптимиста, которые помогают ему жить

Именно позитивное мышление помогает выжить в самых, казалось бы, сложных обстоятельствах!

Оптимисты не боятся перемен

Да, лишится привычной зоны комфорта ой как болезненно! Но почему кто-то решил, что перемены обязательно должны быть к худшему? Оптимисты свято верят, что они смогут извлечь пользу для себя из самых сложных ситуаций и поэтому не боятся перемен, пишет my.goodhouse.com.ua. Ведь польза бывает разная, и негативный опыт – это тоже полезный опыт.

Оптимисты берут на себя ответственность

Да, это не очень легко – признаться, что неприятность, которая с вами приключилась, отчасти произошла и по вашей вине. Но это дает нам шанс контролировать свою жизнь и самим решать, что в ней случится, а что – нет. Человек с позитивным мышлением привык активничать, проявлять инициативу и не плыть по течению.

Оптимисты высказывают симпатию

Они не боятся сказать комплимент находящемуся радом человеку и не полагают, что этот комплимент будет расценен как лесть или манипуляция. Они достаточно уверены в себе, чтобы признать хорошие качества другого вслух. Поэтому-то к ним и тянутся окружающие, а, значит, в трудную минуту рядом с оптимистом обязательно окажется тот, кто поможет словом или делом.

Оптимисты знают, чего хотят

Они умеют ставить цели и добиваться их, хотя окружающим их устремления могут казаться слишком амбициозными и фантастическими. Но кто сказал, что цель недостижима, если знаешь. В какую сторону идти?

Оптимисты умеют учиться

Мало того – они любят это делать! И речь идет не столько об академических дисциплинах (хотя и о них тоже), но и о знаниях о мире, людях, общении. Оптимист и семьдесят пять лет способен взяться за изучение испанского, его ничуть не смущают саркастические улыбки окружающих. Кто знает: может, он этим летом попадет в Испанию или познакомится с иностранцем.

Оптимисты открыты неожиданностям

Даже больше того – они им рады. Чем не шанс проявить в себе те качества, которые до этого момента спали беспробудным сном?

Оптимисты щедро делятся знаниями

У них нет того вида жадности, которой обладают индивиды, боящиеся утратить свое влияние на окружающих. Именно поэтому людей с позитивным мышлением любят и ценят: они могут быть как учителями, так и учениками. От них не услышишь неприятной фразы: «Тебе этого не надо знать!»

Оптимисты умеют радоваться

Любой мелочи, если уж в глобальном плане радоваться особенно нечему. Это помогает им избежать стресса и депрессии в сложные времена, когда негативно настроенные люди кричат: «Все пропало!» и опускают руки.