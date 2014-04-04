Хотите продлить себе жизнь - будьте оптимистами

Они установили, что оптимисты не только ведут более интересный и наполненный различными позитивными событиями образ жизни, но и меньше болеют. Как оказалось, от настроя человека и его отношения к окружающему миру напрямую зависит способность его иммунной системы противостоять самым различным заболеваниям.

В свою очередь наличие активной веры прибавит к человеческой жизни 7 лет, подсчитали в свою очередь специалисты из американского университета штаты Айовы. Они установили, что даже если один раз в неделю посещать службу в храме или другие религиозные обряды, то это позитивно сказывается на продолжительности жизни.

Посещение храма можно заменить индивидуальной медитацией, однако в этом случае к жизни можно прибавить лишь дополнительные три года, отмечают ученые.

Проведенные недавно на Западе исследования также доказали, что активная мыслительная деятельность, которая включает чтение газет, посещение музеев, прослушание радио, разгадывание кроссвордов, работа в интернете, также увеличивает продолжительность жизни на 7 лет. При этом на половину сокращается опасность развитии в преклонном возрасте заболевания Альцгеймера.

Активная сексуальная жизнь прибавит 4 года, а красивый вид из окна дома - 2 года. Если у вас есть домашнее животное, то это также поможет удлинить срок жизни тоже на 2 года. А прибавку в один год к жизни даст регулярный послеобеденный сон, если он не превышает 30 минут.