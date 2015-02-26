Омолаживающая маска для лица вернёт коже упругость

Эту шикарную маску нужно делать два раза в год — весной и осенью курсом по 2 недели, пишет bt-women.com.ua.

Итак, нам понадобится:

- 1 столовая ложка меда (конечно натурального и проверьте сначала на аллерген);

- 1 столовая ложка сметаны (и лучше пожирнее);

- 50 г творога (это приблизительно половина маленькой пачки)

- 1 яйцо

- 6-10 капелек лимона

- по 1-2 ампулы алоэ, витамина В1 и В12 (всё продается в аптеке)

Все ингредиенты хорошо размешиваем в стекле и наносим вечером на очищенное лицо (можно и под глаза), оставляем на 15-20 минут, а после смываем, как обычно, холодной водой. После маски кремом НЕ пользоваться. И так каждый вечер на протяжении 2-х недель. Хранить маску лучше в холодильнике, в закрытой стеклянной посуде.